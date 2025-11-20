Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира из-за утраты доверия - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 20.11.2025 (обновлено: 13:29 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/vladimir-2056255568.html
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира из-за утраты доверия
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира из-за утраты доверия - РИА Новости, 20.11.2025
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира из-за утраты доверия
Прокуратура Владимирской области направила депутатам Владимира представление об освобождении мэра Дмитрия Наумова от должности в связи с утратой доверия. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:07:00+03:00
2025-11-20T13:29:00+03:00
владимирская область
владимир
происшествия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_d660032fcab6253cda04ec5926160e7e.jpg
https://ria.ru/20251101/karelija-2052405545.html
владимирская область
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_19:0:1094:806_1920x0_80_0_0_38fd6ad67375e592669ecbf12219df4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, владимир, происшествия, политика
Владимирская область, Владимир, Происшествия, Политика
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира из-за утраты доверия

Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира Наумова из-за утраты доверия

© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсетиДмитрий Наумов
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсети
Дмитрий Наумов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Владимирской области направила депутатам Владимира представление об освобождении мэра Дмитрия Наумова от должности в связи с утратой доверия.
Прокуратура по итогам проверки пришла к выводу, что Наумов в 2024 году представил губернатору Владимирской области недостоверную справку о своих доходах, расходах, об имуществе.
«

"Анализ указанных данных показал, что Наумов умышленно в 3 раза (на сумму более 9 миллионов рублей) занизил стоимость приобретённого им в 2023 году недвижимого имущества, что позволило ему избежать предусмотренной законом процедуры контроля за расходами", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Кроме того, по данным ведомства, Наумов не уведомил городской Совет народных депутатов о конфликте интересов, возникшем в связи с назначением руководства ряда подведомственных администрации города организаций.
"По результатам проверки прокурор области направил в Совет народных депутатов города Владимира представление с требованием об освобождении Наумова от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - сообщает прокуратура.
Наумов в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщала пресс-служба СК России. По данным следствия, в ноябре 2023 года фигурант вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Для этого он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса, отмечают в СК. За это Наумов, как считает следствие, с октября 2024 по март 2025 года, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 миллиона рублей.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Карелии досрочно прекратили полномочия главы Суоярвского округа
1 ноября, 19:18
 
Владимирская областьВладимирПроисшествияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала