Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира из-за утраты доверия

Наумов в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщала пресс-служба СК России. По данным следствия, в ноябре 2023 года фигурант вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Для этого он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса, отмечают в СК. За это Наумов, как считает следствие, с октября 2024 по март 2025 года, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 миллиона рублей.