Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира из-за утраты доверия

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Владимирской области направила депутатам Владимира представление об освобождении мэра Дмитрия Наумова от должности в связи с утратой доверия.
Прокуратура по итогам проверки пришла к выводу, что Наумов в 2024 году представил губернатору Владимирской области недостоверную справку о своих доходах, расходах, об имуществе.
«
"Анализ указанных данных показал, что Наумов умышленно в 3 раза (на сумму более 9 миллионов рублей) занизил стоимость приобретённого им в 2023 году недвижимого имущества, что позволило ему избежать предусмотренной законом процедуры контроля за расходами", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Кроме того, по данным ведомства, Наумов не уведомил городской Совет народных депутатов о конфликте интересов, возникшем в связи с назначением руководства ряда подведомственных администрации города организаций.
"По результатам проверки прокурор области направил в Совет народных депутатов города Владимира представление с требованием об освобождении Наумова от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - сообщает прокуратура.
Наумов в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщала пресс-служба СК России. По данным следствия, в ноябре 2023 года фигурант вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Для этого он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса, отмечают в СК. За это Наумов, как считает следствие, с октября 2024 по март 2025 года, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 миллиона рублей.