Суд на Урале приговорил "смотрящего" за областью к 13 годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудника СИЗО, к 13 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.