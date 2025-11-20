Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале приговорил "смотрящего" за областью к 13 годам колонии
10:37 20.11.2025
Суд на Урале приговорил "смотрящего" за областью к 13 годам колонии
Свердловский областной суд приговорил Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении и угрозе применения насилия
Суд на Урале приговорил "смотрящего" за областью к 13 годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудника СИЗО, к 13 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.
"Суд признал М. Гасанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии - ред.), статьей 319 (оскорбление представителя власти- ред.), частью 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей – ред.), и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима, со штрафом в один миллион рублей и ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что Гасанов в сентябре 2024 года был назначен "смотрящим" за Свердловской областью лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.
В пресс-службе регионального управления СК РФ отметили, что Гасанов, используя данный неофициальный статус, распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур на территории региона, обеспечивал их существование.
Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, Гасанов, в криминальных кругах более известный по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям "разбой" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".
Он был арестован Ленинским районным судом Екатеринбург 12 февраля. В марте обвиняемый, желая продемонстрировать превосходство, оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему, отмечали в прокуратуре.
"Оперативное сопровождение по... уголовному делу осуществляли сотрудники регионального ФСБ совместно с уголовным розыском полиции... После освобождения из мест лишения свободы фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая впоследствии и была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР", - отметил Горелых.
