На Урале задержали поезда после возгорания вагонов
01:45 20.11.2025 (обновлено: 03:04 20.11.2025)
На Урале задержали поезда после возгорания вагонов
На границе Свердловской области и Пермского края задержали десять поездов, говорится в Telegram-канале ФПК. РИА Новости, 20.11.2025
2025
На Урале задержали десять поездов после возгорания вагонов-цистерн

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На границе Свердловской области и Пермского края задержали десять поездов, говорится в Telegram-канале ФПК.
Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что там загорелись два вагона-цистерны грузового поезда, движение на перегоне приостановили, к месту направили два пожарных поезда. РЖД сообщала о задержании четырех пассажирских поездов.
"Движение поездов на перегоне Шамары-Кордон организованно измененным маршрутом. В настоящее время в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов. <...> Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно", — предупредили в ФПК.
На перегоне Шамары-Кордон СвЖД ликвидировали возгорание вагонов
