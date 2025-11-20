https://ria.ru/20251120/ural-2056165051.html
На Урале задержали поезда после возгорания вагонов
На Урале задержали поезда после возгорания вагонов
На границе Свердловской области и Пермского края задержали десять поездов, говорится в Telegram-канале ФПК. РИА Новости, 20.11.2025
На Урале задержали десять поездов после возгорания вагонов-цистерн