Источник: Турция рассчитывает на поддержку Запада по переговорам по Украине

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что её западные партнеры поддержат инициативы по возобновлению переговорного процесса делегаций РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам которых призвал возобновить стамбульский переговорный процесс, подчеркнув важность работы с РФ и США по урегулированию украинского конфликта.
"Мы ожидаем, что наши западные партнеры также поддержат наши инициативы по возобновлению переговорного процесса, который положит конец конфликту и будет способствовать устойчивому прекращению огня", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о том, поддерживает ли Запад, в частности ЕС, усилия Анкары по возобновлению переговоров.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.