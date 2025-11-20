В Турции назвали отказ от российского газа нереалистичным

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Отказ Турции от российского газа в среднесрочной перспективе выглядит нереалистичным, при этом Анкара стремится снизить зависимость от одного поставщика, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По словам собеседника РИА Новости, Турция продолжит закупки российского газа, несмотря на собственные проекты по добыче и диверсификацию импорта.

"Ситуация, при которой Турция полностью прекратит закупки газа у России, не соответствует реальности", — отметил Эрчин.

По его мнению, благодаря тому что Турция не зависит от одного поставщика и ведёт разведку собственных энергоресурсов, объёмы закупок снижаются.

"Это своего рода уравновешивание. Однако в среднесрочной перспективе полный отказ от поставок из России не рассматривается. Что будет в долгосрочной перспективе — пока сказать невозможно", — заключил эксперт.

По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа — 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".

Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.