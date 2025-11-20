https://ria.ru/20251120/trevoga-2056461141.html
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога объявлена в воронежском Лискинском районе и Нововоронеже из-за угрозы удара БПЛА, включены сирены, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.11.2025
