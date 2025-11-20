Белый дом оказывал давление на сенат по делу Эпштейна, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывали давление на сенаторов конгресса, чтобы те затянули голосование по вопросу публикации материалов расследования в отношении скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Сотрудники Белого дома активно обращались к руководству сената с просьбой внести поправки... в качестве последней попытки повлиять на принятие (законопроекта - ред.)", - говорится в сообщении.
Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Сенат США заочно принял законопроект по делу Эпштейна
19 ноября, 01:55