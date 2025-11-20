Рейтинг@Mail.ru
Белый дом оказывал давление на сенат по делу Эпштейна, пишут СМИ
10:44 20.11.2025 (обновлено: 10:45 20.11.2025)
Белый дом оказывал давление на сенат по делу Эпштейна, пишут СМИ
Белый дом оказывал давление на сенат по делу Эпштейна, пишут СМИ
Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывали давление на сенаторов конгресса, чтобы те затянули голосование по вопросу публикации... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:44:00+03:00
2025-11-20T10:45:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Белый дом оказывал давление на сенат по делу Эпштейна, пишут СМИ

Reuters: Белый дом пытался затянуть голосование по делу Эпштейна

Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывали давление на сенаторов конгресса, чтобы те затянули голосование по вопросу публикации материалов расследования в отношении скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на связи американского лидера со скандальным финансистом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп подписал закон об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна
Вчера, 04:34
"Сотрудники Белого дома активно обращались к руководству сената с просьбой внести поправки... в качестве последней попытки повлиять на принятие (законопроекта - ред.)", - говорится в сообщении.
Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Протестующий возле Капитолия США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Сенат США заочно принял законопроект по делу Эпштейна
19 ноября, 01:55
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
