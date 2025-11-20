Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/tramp-2056180789.html
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне - РИА Новости, 20.11.2025
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародование материалов по делу обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна вскроет правду о... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T04:39:00+03:00
2025-11-20T04:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251120/tramp-2056180257.html
https://ria.ru/20251120/ssha-2056159542.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, билл клинтон
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне

Трамп заявил, что материалы дела Эпштейна вскроют правду о демократах

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародование материалов по делу обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна вскроет правду о бывшем американском лидере Билле Клинтоне и других демократах.
Как написал Трамп в публикации в своей соцсети Truth Social, Эпштейн был сторонником демократов на протяжении всей жизни, жертвовал политикам деньги. "И был глубоко связан со многими хорошо известными демократами, такими как Билл Клинтон, который путешествовал на его самолете 26 раз", - добавил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп подписал закон об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна
04:34
В этот ряд он добавил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам президента, просил у Эпштейна денег на свою кампанию, когда финансиста уже обвинили.
"Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном вскоре проявится", - заявил Трамп.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Файлы дела Эпштейна опубликуют после подписания закона Трампом
00:43
 
В миреСШАДональд ТрампДжеффри ЭпштейнБилл Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала