Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародование материалов по делу обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна вскроет правду о бывшем американском лидере Билле Клинтоне и других демократах.

Как написал Трамп в публикации в своей соцсети Truth Social Эпштейн был сторонником демократов на протяжении всей жизни, жертвовал политикам деньги. "И был глубоко связан со многими хорошо известными демократами, такими как Билл Клинтон , который путешествовал на его самолете 26 раз", - добавил Трамп.

В этот ряд он добавил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам президента, просил у Эпштейна денег на свою кампанию, когда финансиста уже обвинили.