Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне - РИА Новости, 20.11.2025
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародование материалов по делу обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна вскроет правду о...
сша
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародование материалов по делу обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна вскроет правду о бывшем американском лидере Билле Клинтоне и других демократах.
Как написал Трамп
в публикации в своей соцсети Truth Social
, Эпштейн
был сторонником демократов на протяжении всей жизни, жертвовал политикам деньги. "И был глубоко связан со многими хорошо известными демократами, такими как Билл Клинтон
, который путешествовал на его самолете 26 раз", - добавил Трамп.
В этот ряд он добавил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам президента, просил у Эпштейна денег на свою кампанию, когда финансиста уже обвинили.
"Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном вскоре проявится", - заявил Трамп.