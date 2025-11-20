Рейтинг@Mail.ru
04:34 20.11.2025 (обновлено: 04:47 20.11.2025)
Трамп подписал закон об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна
Трамп подписал закон об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
гарвардский университет
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон, гарвардский университет
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Гарвардский университет
Трамп подписал закон о публикации файлов Эпштейна, где могут быть данные о нем

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Джеффри Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на его связи со скандальным финансистом.
"Я только что подписал закон об обнародовании документов по Эпштейну", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Подписание состоялось в Белом доме. Во вторник законопроект одобрили в палате представителей, затем он получил в заочное одобрение по ускоренной процедуре от сената.

Сам Трамп ранее выступал против публикации, но позже призвал республиканцев проголосовать за публикацию. После одобрения законопроекта в сенате президент призвал не отвлекаться от достижений его администрации. Его подозревают в связях с Эпштейном, хотя прямых доказательств причастности американского лидера к преступлениям финансиста пока не было.

В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально причастны к преступлениям, но пока не попали под следствие. Список включает политиков, миллиардеров и кинопродюсеров.
Ранее демократы в конгрессе опубликовали часть данных из архива Эпштейна, но даже после подписания законопроекта об обнародовании часть информации останется засекреченной, например о жертвах насилия и любые материалы, содержащие или изображающие детскую порнографию.
Также администрация Трампа может изъять из раскрытия материалы, разглашение которых может помешать расследованию.
На прошлой неделе Минюст США сообщил о планах проверить экс-президента Билла Клинтона, а также экс-министра финансов Ларри Саммерса, сооснователя соцсети LinkedIn, миллиардера и донора демократов Рида Хоффмана и банк JPMorgan Chase на предмет их связей с Эпштейном.
Дело Эпштейна

Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл КлинтонГарвардский университет
 
 
Заголовок открываемого материала