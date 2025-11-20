Эксперт заявил, что Шляфман предвидел опасность попадания в Талькова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Застреливший Игоря Талькова его директор Валерий Шляфман, целясь в другого участника конфликта рядом с артистом, предвидел опасные последствия и понимал, что может попасть в певца, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее в суде было установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к концертному директору певицы Азизы Игорю Малахову, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков , который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.

"По отношению к смерти Талькова в действиях Шляфмана имеется косвенный умысел, поскольку в момент производства выстрела Тальков находился в непосредственной близости от Малахова, и, производя выстрел в сторону Малахова, Шляфман предвидел возможность наступления от своих действий общественно-опасных последствий в виде смерти Талькова, а также предвидел опасность для жизни иных лиц, но относился к последствиям безразлично", - говорится в документе.

Согласно материалам, Шляфман действовал с прямым умыслом на убийство Малахова, поскольку именно в него он целился наганом.

Уточняется, что Шляфман стрелял в помещении вблизи гримерок и буфета в присутствии большого количества людей, подвергая их реальной опасности.

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на документы, именно Шляфман спровоцировал конфликт между Тальковым и Малаховым.

Суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Шляфман в 1992 году уехал в Израиль , в январе 2022 года заочно арестован в России

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.