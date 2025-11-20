Рейтинг@Mail.ru
Эксперты категорично установили, кто был единственным убийцей Талькова
Культура
 
04:28 20.11.2025
Эксперты категорично установили, кто был единственным убийцей Талькова
Эксперты категорично установили, что Валерий Шляфман был единственным убийцей Игоря Талькова
рсфср, россия, израиль, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, культура
РСФСР, Россия, Израиль, Игорь Тальков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Культура, Культура
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Эксперты категорично установили, что Валерий Шляфман был единственным убийцей Игоря Талькова, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"В заключении комплексной судебно-медицинской баллистической ситуационной экспертизы, помимо подробно установленной последовательности действий участников конфликта, перешедшего в потасовку, экспертами сделан категоричный вывод о том, что именно Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову из револьвера, вероятно, находившегося в правой руке", - говорится в документе.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Раскрыто, кто спровоцировал конфликт между Тальковым и директором Азизы
03:24
Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Шляфман в 1992 году уехал в Израиль, в январе 2022 года заочно арестован в России.
В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову, который являлся концертным директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.
В СК РФ сообщали, что во время предварительного расследования на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Раскрыты подробности убийства Талькова
02:26
 
КультураРСФСРРоссияИзраильИгорь ТальковСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКультура
 
 
