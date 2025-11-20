Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты подробности убийства Талькова - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:26 20.11.2025 (обновлено: 02:29 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/talkov-2056168540.html
Раскрыты подробности убийства Талькова
Раскрыты подробности убийства Талькова - РИА Новости, 20.11.2025
Раскрыты подробности убийства Талькова
Певец Игорь Тальков был убит из "Нагана" образца 1895 года, всего из револьвера было выпущено три пули, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:26:00+03:00
2025-11-20T02:29:00+03:00
рсфср
россия
санкт-петербург
игорь тальков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96798/04/967980447_0:363:1298:1093_1920x0_80_0_0_12bbe8fdfaf714cad595a88db5579bf7.jpg
https://ria.ru/20250423/talkoav-2012969776.html
https://ria.ru/20250423/talkov-2012920461.html
https://ria.ru/20250423/prokuratura-2012941122.html
рсфср
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96798/04/967980447_0:241:1298:1215_1920x0_80_0_0_b5774a1d94a54e79a6909a3fc8be10f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, россия, санкт-петербург, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
РСФСР, Россия, Санкт-Петербург, Игорь Тальков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Культура
Раскрыты подробности убийства Талькова

Певец Игорь Тальков был убит из револьвера "Наган" 1895 года

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Игорь Тальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Певец Игорь Тальков был убит из "Нагана" образца 1895 года, всего из револьвера было выпущено три пули, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа "Наган" образца 1895 года", - говорится в документе.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Почему в деле о гибели Игоря Талькова еще не поставлена точка
23 апреля, 15:05
Согласно материалам, на исследование экспертов по делу об убийстве Талькова передавались три пули, которыми стреляли из этого револьвера. Установлено, что выстрел пулей, извлеченной из тела певца, был не первым из трех, но попала в артиста только одна.
Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).
В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненное отношение к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор
23 апреля, 12:07
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца.
Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.
Шляфман в 1992 году уехал в Израиль, в январе 2022 года заочно арестован в России.
В СК РФ сообщали, что во время предварительного расследования на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".
Валерий Шляфман - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Прокуратура объяснила, почему Шляфмана не освободили от наказания
23 апреля, 13:23
 
КультураРСФСРРоссияСанкт-ПетербургИгорь ТальковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала