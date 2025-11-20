Раскрыты подробности убийства Талькова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Певец Игорь Тальков был убит из "Нагана" образца 1895 года, всего из револьвера было выпущено три пули, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа "Наган" образца 1895 года", - говорится в документе.

Согласно материалам, на исследование экспертов по делу об убийстве Талькова передавались три пули, которыми стреляли из этого револьвера. Установлено, что выстрел пулей, извлеченной из тела певца, был не первым из трех, но попала в артиста только одна.

Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненное отношение к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца.

Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.

Шляфман в 1992 году уехал в Израиль , в январе 2022 года заочно арестован в России