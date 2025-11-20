В Сумах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в части Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
