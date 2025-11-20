В Волгограде суд вынес приговор пенсионеру, намеренно сбившему женщину

ВОЛГОГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии 74-летнего волгоградца, который намеренно переехал женщину-водителя после ДТП, потерпевшая скончалась через месяц в больнице, сообщила Суд приговорил к 11 годам колонии 74-летнего волгоградца, который намеренно переехал женщину-водителя после ДТП, потерпевшая скончалась через месяц в больнице, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

По данным ведомства, в октябре 2024 года 74-летний водитель BMW X7 возле школы в Волгограде столкнулся с Toyota RAV4, за рулем которого была 40-летняя женщина. Пожилой мужчина, отмечается в сообщении, постарался покинуть место ДТП. В это время женщина вышла из своего автомобиля и попыталась остановить виновника аварии, взявшись за ручку двери его машины. Пенсионер надавил на газ, по информации прокуратуры, и женщина упала на дорогу, водитель BMW, не останавливаясь, проехался по ней. По данным ведомства, пострадавшая была госпитализирована, а через месяц умерла в московской больнице.

По данным прокуратуры, 12 ноября присяжные заседатели признали мужчину виновным в "убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга", сам обвиняемый вины не признал.

В четверг Волгоградский областной суд на основе вердикта присяжных постановил обвинительный приговор.

"Суд признал... виновным… Назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении прокуратуры.