В Волгограде суд вынес приговор пенсионеру, намеренно сбившему женщину - РИА Новости, 20.11.2025
18:21 20.11.2025
В Волгограде суд вынес приговор пенсионеру, намеренно сбившему женщину
происшествия
волгоград
волгоградская область
волгоградский областной суд
происшествия, волгоград, волгоградская область, волгоградский областной суд
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Волгоградский областной суд
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии 74-летнего волгоградца, который намеренно переехал женщину-водителя после ДТП, потерпевшая скончалась через месяц в больнице, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По данным ведомства, в октябре 2024 года 74-летний водитель BMW X7 возле школы в Волгограде столкнулся с Toyota RAV4, за рулем которого была 40-летняя женщина. Пожилой мужчина, отмечается в сообщении, постарался покинуть место ДТП. В это время женщина вышла из своего автомобиля и попыталась остановить виновника аварии, взявшись за ручку двери его машины. Пенсионер надавил на газ, по информации прокуратуры, и женщина упала на дорогу, водитель BMW, не останавливаясь, проехался по ней. По данным ведомства, пострадавшая была госпитализирована, а через месяц умерла в московской больнице.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На МКАД произошло три ДТП, пострадали девять автомобилей
Вчера, 09:55
По данным прокуратуры, 12 ноября присяжные заседатели признали мужчину виновным в "убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга", сам обвиняемый вины не признал.
В четверг Волгоградский областной суд на основе вердикта присяжных постановил обвинительный приговор.
"Суд признал... виновным… Назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что по решению суда пенсионер выплатит семье погибшей компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.
ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами
19 ноября, 10:50
 
