Пособника фашистов Ермольчика признали виновным в геноциде в годы ВОВ
2025-11-20T10:09:00+03:00
2025-11-20T10:09:00+03:00
2025-11-20T10:22:00+03:00
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор по уголовному делу пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Александра Ермольчика, признав его виновным в геноциде белорусского народа, но не назначил наказание ввиду его смерти, передает корреспондент РИА Новости.
Суд начал рассматривать дело 20 октября. В истории суверенной Белоруссии
это пятое направленное в суд уголовное дело в отношении пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно убил не менее 246 человек, в том числе не менее 37 детей, а также покушался на убийство еще не менее восьми человек. В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика.
Данное уголовное дело было выделено из дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в отдельное, специальное производство: после окончания войны Ермольчик проживал под другой фамилией в ФРГ
, где и умер в 1984 году.