Пособника фашистов Ермольчика признали виновным в геноциде в годы ВОВ

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор по уголовному делу пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Александра Ермольчика, признав его виновным в геноциде белорусского народа, но не назначил наказание ввиду его смерти, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно убил не менее 246 человек, в том числе не менее 37 детей, а также покушался на убийство еще не менее восьми человек. В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика.