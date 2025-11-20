https://ria.ru/20251120/ssha-2056460065.html
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.11.2025
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме
США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 20.11.2025
в мире
сша
юар
йоханнесбург
каролин левитт
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
сша
юар
йоханнесбург
2025
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме
Белый дом: США не участвуют в официальных переговорах по G20 в ЮАР