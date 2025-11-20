Рейтинг@Mail.ru
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ssha-2056460065.html
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.11.2025
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме
США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:45:00+03:00
2025-11-20T23:45:00+03:00
в мире
сша
юар
йоханнесбург
каролин левитт
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:619:5640:3792_1920x0_80_0_0_fbecf133b782fc6784b36f040b7e8742.jpg
https://ria.ru/20251120/prezident-2056399806.html
сша
юар
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_375:0:5474:3824_1920x0_80_0_0_aab23395f4ebc2dd5d087ff99dfcfa27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юар, йоханнесбург, каролин левитт, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Йоханнесбург, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка
США не участвуют в переговорах по G20 в ЮАР, заявили в Белом доме

Белый дом: США не участвуют в официальных переговорах по G20 в ЮАР

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Соединенные Штаты не участвуют в официальных переговорах по G20 в ЮАР", - сказала Левитт на брифинге.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США
Вчера, 18:29
 
В миреСШАЮАРЙоханнесбургКаролин ЛевиттДональд ТрампМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала