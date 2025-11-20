Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
05:04 20.11.2025 (обновлено: 09:51 20.11.2025)
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
Конфискация зарубежных активов Москвы может обойтись Вашингтону в примерно 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных...
россия, сша, украина, дональд трамп, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, москва, в мире, бельгия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, Москва, В мире, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов

Конфискация США активов России может стоить Вашингтону 6,6 миллиарда долларов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Конфискация зарубежных активов Москвы может обойтись Вашингтону в примерно 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Именно такую сумму составляет объем американских прямых инвестиций в российскую экономику по итогам 2024 года.
На прошлой неделе бюджетное управление конгресса допустило, что президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема средств.

Сейчас в России действует указ президента, предусматривающий изъятие американских активов в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных действий не предусмотрено. Тем не менее в начале этой недели глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что такой проект уже готов.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
На прошлой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Россия США Украина Дональд Трамп Антон Силуанов Сергей Лавров Евросоюз Москва Бельгия Урсула фон дер Ляйен Мария Захарова G7 Еврокомиссия Санкции в отношении России
 
 
