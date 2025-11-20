Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Конфискация зарубежных активов Москвы может обойтись Вашингтону в примерно 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Именно такую сумму составляет объем американских прямых инвестиций в российскую экономику по итогам 2024 года.
На прошлой неделе бюджетное управление конгресса допустило, что президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема средств.
Сейчас в России действует указ президента, предусматривающий изъятие американских активов в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных действий не предусмотрено. Тем не менее в начале этой недели глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что такой проект уже готов.
Ситуация с российскими активами
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
На прошлой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
