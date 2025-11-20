Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов

Сейчас в России действует указ президента, предусматривающий изъятие американских активов в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных действий не предусмотрено. Тем не менее в начале этой недели глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что такой проект уже готов.

Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.