Белый дом уличил ABC в обмане, приведя в пример обвинения в адрес России

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Американский телеканал ABC занимается не журналистикой, а преднамеренным обманом населения, заявили в Белом доме, приведя в качестве примера ложные обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США 2016 года.

"ABC News не является журналистикой… Это преднамеренный обман с целью вести войну с президентом ( США Дональдом) Трампом и миллионами американцев, которые его выбрали", - указали в администрации.

Как описали в Белом доме, одним из примеров богатой традиции распространения лжи телеканалом стало заявление журналиста ABC Брайана Росса о том, что президент США Дональд Трамп поручил своему бывшему советнику Майклу Флинну связаться с представителями России перед выборами 2016 года, когда глава государства баллотировался на первый срок. Позднее Росс был отстранен от работы за это ложное высказывание.

В администрации добавили, что ABC маскируется под вещательный канал, оставаясь приверженным распространению мистификаций, направленных только на одну сторону политического спектра.

Во вторник Трамп резко раскритиковал телеканал ABC и заявил, что его лицензию следует отозвать из-за "некорректного освещения" деятельности администрации. Он также назвал находившуюся в Белом доме журналистку телеканала ужасным репортером за вопрос о деле финансиста Джеффри Эпштейна

Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, на которых Дональд Трамп победил в первый раз. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.

В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.

Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".