Белый дом уличил ABC в обмане, приведя в пример обвинения в адрес России - РИА Новости, 20.11.2025
02:08 20.11.2025 (обновлено: 02:15 20.11.2025)
Белый дом уличил ABC в обмане, приведя в пример обвинения в адрес России
Белый дом уличил ABC в обмане, приведя в пример обвинения в адрес России - РИА Новости, 20.11.2025
Белый дом уличил ABC в обмане, приведя в пример обвинения в адрес России
Американский телеканал ABC занимается не журналистикой, а преднамеренным обманом населения, заявили в Белом доме, приведя в качестве примера ложные обвинения в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:08:00+03:00
2025-11-20T02:15:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
тулси габбард
барак обама
фбр
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, тулси габбард, барак обама, фбр
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Барак Обама, ФБР
Белый дом уличил ABC в обмане, приведя в пример обвинения в адрес России

ABC News уличили в обмане и привели в пример ложные обвинения в адрес России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Американский телеканал ABC занимается не журналистикой, а преднамеренным обманом населения, заявили в Белом доме, приведя в качестве примера ложные обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США 2016 года.
"ABC News не является журналистикой… Это преднамеренный обман с целью вести войну с президентом (США Дональдом) Трампом и миллионами американцев, которые его выбрали", - указали в администрации.
Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране
25 июня, 21:35
Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране
25 июня, 21:35
Как описали в Белом доме, одним из примеров богатой традиции распространения лжи телеканалом стало заявление журналиста ABC Брайана Росса о том, что президент США Дональд Трамп поручил своему бывшему советнику Майклу Флинну связаться с представителями России перед выборами 2016 года, когда глава государства баллотировался на первый срок. Позднее Росс был отстранен от работы за это ложное высказывание.
В администрации добавили, что ABC маскируется под вещательный канал, оставаясь приверженным распространению мистификаций, направленных только на одну сторону политического спектра.
Во вторник Трамп резко раскритиковал телеканал ABC и заявил, что его лицензию следует отозвать из-за "некорректного освещения" деятельности администрации. Он также назвал находившуюся в Белом доме журналистку телеканала ужасным репортером за вопрос о деле финансиста Джеффри Эпштейна.
Трамп призвал лишить лицензии американские телеканалы
25 августа, 06:57
Трамп призвал лишить лицензии американские телеканалы
25 августа, 06:57
Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, на которых Дональд Трамп победил в первый раз. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Трамп обрушился на ABC за интервью с вице-президентом
14 октября, 21:47
Трамп обрушился на ABC за интервью с вице-президентом
14 октября, 21:47
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампТулси ГаббардБарак ОбамаФБР
 
 
