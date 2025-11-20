США испытывают головокружение от политических качелей, заявил Миронов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США испытывают "головокружение" не от успехов, а от политических качелей, которые они постоянно раскачивают, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Трамп пытается выставить себя миротворцем, но это лишь ширма, которая должна скрыть прямое участие США в конфликте и снять с них ответственность за его продолжение", - замечает Миронов.