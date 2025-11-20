США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Американская сторона дала понять, что не будет признавать итоговую коллективную декларацию лидерского саммита "Группы двадцати" в ЮАР в случае ее принятия, утверждает источник РИА Новости.
"Американцы официально объявили об отсутствии на саммите и непризнании его результатов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идёт о намерении Штатов не признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров. Вашингтон требует оформления итогового документа лишь как заявления председателя, пояснил источник.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита в ЮАР, отмечал, что никто из американского правительства не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.