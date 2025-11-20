Рейтинг@Mail.ru
США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 20.11.2025 (обновлено: 02:15 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/ssha-2056164491.html
США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник
США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник - РИА Новости, 20.11.2025
США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник
Американская сторона дала понять, что не будет признавать итоговую коллективную декларацию лидерского саммита "Группы двадцати" в ЮАР в случае ее принятия,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:42:00+03:00
2025-11-20T02:15:00+03:00
в мире
юар
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
https://ria.ru/20251120/g20-2056158346.html
https://ria.ru/20251119/yuar-2056094796.html
юар
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка
США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник

США дали понять, что не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Американская сторона дала понять, что не будет признавать итоговую коллективную декларацию лидерского саммита "Группы двадцати" в ЮАР в случае ее принятия, утверждает источник РИА Новости.
"Американцы официально объявили об отсутствии на саммите и непризнании его результатов", - сказал собеседник агентства.
G20 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Источник заявил, что саммит G20 может закончиться без общей декларации
00:27
Он уточнил, что речь идёт о намерении Штатов не признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров. Вашингтон требует оформления итогового документа лишь как заявления председателя, пояснил источник.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита в ЮАР, отмечал, что никто из американского правительства не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Министр из ЮАР вызвал аплодисменты G20 ироничным намеком на США
Вчера, 18:45
 
В миреЮАРВашингтон (штат)СШАДональд ТрампМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала