Минюст США обнародует файлы Эпштейна после одобрения Трампом законопроекта - РИА Новости, 20.11.2025
00:54 20.11.2025
Минюст США обнародует файлы Эпштейна после одобрения Трампом законопроекта
Дарья Буймова
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон, гарвардский университет
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Минюст США в течение 30 дней обнародует файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп, заявила американский генпрокурор Пэм Бонди.
"Мы будем следовать закону, принятому обеими палатами. Вчера вечером он ещё не был подписан, но мы продолжим следовать закону. Опять же, защищая жертв, но при этом обеспечивая максимальную прозрачность", - заявила Бонди журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли данные опубликованы не позднее 30 дней, как это обязывает законопроект.
Во вторник законопроект об обнародовании файлов Эпштейна одобрила Палата представителей, а затем он получил в Сенате одобрение заочно, по ускоренной процедуре. При этом против публикации ранее выступал сам Трамп, жестко критикуя немногих однопартийцев в конгрессе, кто изначально поддержали законопроект на стадии рассмотрения, однако в последний момент он изменил мнение и призвал республиканцев проголосовать за публикацию.
При этом после одобрения законопроекта в сенате Трамп призвал не отвлекаться от достижений его администрации. Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.
В минувшее воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию. Список включает политиков, миллиардеров и кинопродюсеров.
Ранее демократы в конгрессе опубликовали часть данных из архива Эпштейна. Однако даже после подписания законопроекта о публикации данных некоторые из них будут оставаться засекреченными, например о жертвах насилия и любые материалы, содержащие или изображающие детскую порнографию.
Также администрация Трампа может изъять из раскрытия материалы, обнародование которых может помешать расследованию. Минюст США ранее сообщил, что по распоряжению Трампа проверит бывшего американского лидера, демократа Билла Клинтона, а также экс-главу минфина США и Гарвардского университета Ларри Саммерса, сооснователя соцсети LinkedIn, миллиардера и донора демократов Рида Хоффмана и банк JPMorgan Chase на предмет их связей с Эпштейном.
