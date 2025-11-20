Российские военные нашли спрятанное в пачке сигарет взрывное устройство

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие при зачистке населенного пункта Гай в Днепропетровской области обнаружили замаскированное взрывное устройство, спрятанное в пачке сигарет Marlboro, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным Моряк.

"Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет Marlboro. Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили", — рассказал он.

Проверка подтвердила, что предмет был смертельной ловушкой.

"Оказалось, что это самодельное взрывное устройство. В столе была проделана дырка, из нее выходил тросик, уходящий под стол — на самодельную взрывчатку. Если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв", — пояснил боец.