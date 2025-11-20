https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056185207.html
Российские военные нашли спрятанное в пачке сигарет взрывное устройство
Российские военные нашли спрятанное в пачке сигарет взрывное устройство
Российские военные нашли спрятанное в пачке сигарет взрывное устройство
Российские военнослужащие при зачистке населенного пункта Гай в Днепропетровской области обнаружили замаскированное взрывное устройство, спрятанное в пачке
специальная военная операция на украине
в мире
гай
днепропетровская область
гай
днепропетровская область
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие при зачистке населенного пункта Гай в Днепропетровской области обнаружили замаскированное взрывное устройство, спрятанное в пачке сигарет Marlboro, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным Моряк.
"Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет Marlboro. Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили", — рассказал он.
Проверка подтвердила, что предмет был смертельной ловушкой.
"Оказалось, что это самодельное взрывное устройство. В столе была проделана дырка, из нее выходил тросик, уходящий под стол — на самодельную взрывчатку. Если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв", — пояснил боец.
Минобороны 17 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гай
в Днепропетровской области
.