Российские военные нашли спрятанное в пачке сигарет взрывное устройство
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 20.11.2025 (обновлено: 10:38 20.11.2025)
Российские военные нашли спрятанное в пачке сигарет взрывное устройство
специальная военная операция на украине
в мире
гай
днепропетровская область
Российские военные нашли спрятанное в пачке сигарет взрывное устройство

Боевики ВСУ пытались подорвать российских солдат при помощи пачки Marlboro

© РИА Новости
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие при зачистке населенного пункта Гай в Днепропетровской области обнаружили замаскированное взрывное устройство, спрятанное в пачке сигарет Marlboro, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным Моряк.
"Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет Marlboro. Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили", — рассказал он.
Снаряды на броне танка - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Боец: ВСУ устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы
9 октября, 07:42
Проверка подтвердила, что предмет был смертельной ловушкой.
"Оказалось, что это самодельное взрывное устройство. В столе была проделана дырка, из нее выходил тросик, уходящий под стол — на самодельную взрывчатку. Если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв", — пояснил боец.
Минобороны 17 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гай в Днепропетровской области.
Заголовок открываемого материала