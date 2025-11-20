Рейтинг@Mail.ru
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/sovet-2056419606.html
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах - РИА Новости, 20.11.2025
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах
Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:57:00+03:00
2025-11-20T19:57:00+03:00
экономика
россия
вячеслав володин
максим орешкин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056407504.html
https://ria.ru/20251118/wildberries-2055775075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вячеслав володин, максим орешкин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах

Совет направит в ГД протокол заседания по предоставлению скидок маркетплейсами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и заместителю руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по итогам заседания с банковским сообществом, выразившим обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения совета.
"В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по работе с банковским сообществом… Итоговый протокол заседания будет направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину и в межведомственную рабочую группу под руководством заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Максима Орешкина", - сообщил источник.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума поддерживает маркетплейсы в предоставлении скидок, сообщил источник
Вчера, 19:03
Источник добавил, что представители банков выразили обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах из-за того, что "такие механизмы могут стать проявлением недобросовестной конкуренции". В рамках работы экспертного совета по развитию платформенной экономики особое внимание уделили поиску баланса интересов между банками, маркетплейсами и потребителями в сфере цифровых скидок и банковских решений.
Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов.
После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах
18 ноября, 16:25
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинМаксим ОрешкинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала