Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и заместителю руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по итогам заседания с банковским сообществом, выразившим обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения совета.

Источник добавил, что представители банков выразили обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах из-за того, что "такие механизмы могут стать проявлением недобросовестной конкуренции". В рамках работы экспертного совета по развитию платформенной экономики особое внимание уделили поиску баланса интересов между банками, маркетплейсами и потребителями в сфере цифровых скидок и банковских решений.

После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.