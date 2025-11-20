Рейтинг@Mail.ru
От Солнца оторвался гигантский протуберанец
Наука
 
11:42 20.11.2025 (обновлено: 12:05 20.11.2025)
От Солнца оторвался гигантский протуберанец
Гигантский протуберанец, превосходящий Землю по размерам в 80 раз, сформировался в ночь на 20 ноября на Солнце и оторвался от него, сообщили в лаборатории... РИА Новости, 20.11.2025
От Солнца оторвался гигантский протуберанец

ИКИ РАН: "царь-протуберанец" в 80 раз больше Земли оторвался от Солнца

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Гигантский протуберанец, превосходящий Землю по размерам в 80 раз, сформировался в ночь на 20 ноября на Солнце и оторвался от него, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"С Солнца улетел "царь-протуберанец". Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего средние размеры, зарегистрировано в ночь на сегодня, 20 ноября, на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что источник процессов на Солнце, которые привели к образованию такой гигантской структуры, находится на обратной стороне и недоступен для наблюдения. Три дня назад примерно оттуда же было выброшено крупное облако плазмы.
"Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром 4274, который ранее, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года — X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне", — добавили ученые.
Наука Земля Российская академия наук Космос - РИА Наука Астрономия
 
 
