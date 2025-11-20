Страны СНГ разрабатывают соглашение о проведении совместных учений

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Эксперты стран СНГ разрабатывают соглашение о проведении совместных учений формирований пограничных и иных ведомств по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах, сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, По ее данным, 19–20 ноября прошло дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта соглашения о порядке организации и проведения совместных учений формирований пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ по урегулированию (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах. В мероприятии участвовали представители Армении России , Совета командующих Пограничными войсками, координационной службы совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета СНГ.

"Предполагается, что проведение совместных учений формирований пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ по урегулированию и ликвидации кризисных ситуаций на внешних границах будет способствовать совершенствованию планирования, проведения оперативно-служебных действий и управления формированиями, развитию практических навыков участников учений в выработке единых подходов к применению эффективных форм и способов действий и повышению уровня слаженности органов управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основным разработчиком соглашения является совет командующих Пограничными войсками. Его целью является подготовка органов управления и формирований пограничных и иных ведомств, включенных в состав группировки в соответствии с национальными планами взаимодействия, для совместных действий при возникновении и урегулировании и ликвидации кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.