Страны СНГ разрабатывают соглашение о проведении совместных учений - РИА Новости, 20.11.2025
19:09 20.11.2025
Страны СНГ разрабатывают соглашение о проведении совместных учений
армения, белоруссия, казахстан, снг, содружество
Армения, Белоруссия, Казахстан, СНГ, Содружество
Флаги стран-участниц СНГ
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Эксперты стран СНГ разрабатывают соглашение о проведении совместных учений формирований пограничных и иных ведомств по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах, сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.
По ее данным, 19–20 ноября прошло дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта соглашения о порядке организации и проведения совместных учений формирований пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ по урегулированию (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах. В мероприятии участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Совета командующих Пограничными войсками, координационной службы совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета СНГ.
"Предполагается, что проведение совместных учений формирований пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ по урегулированию и ликвидации кризисных ситуаций на внешних границах будет способствовать совершенствованию планирования, проведения оперативно-служебных действий и управления формированиями, развитию практических навыков участников учений в выработке единых подходов к применению эффективных форм и способов действий и повышению уровня слаженности органов управления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основным разработчиком соглашения является совет командующих Пограничными войсками. Его целью является подготовка органов управления и формирований пограничных и иных ведомств, включенных в состав группировки в соответствии с национальными планами взаимодействия, для совместных действий при возникновении и урегулировании и ликвидации кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.
"Эксперты обсудили поступившие от государств замечания и предложения к проекту соглашения. Достигнута договоренность о том, что после дополнительной проработки данного документа, стороны направят свои позиции в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего его рассмотрения на Совете глав государств", - проинформировали в пресс-службе.
АрменияБелоруссияКазахстанСНГСодружество
 
 
