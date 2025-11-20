Рейтинг@Mail.ru
Словакия может стать посредником между Россией и Украиной, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.11.2025
22:50 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/slovakiya-2056453677.html
Словакия может стать посредником между Россией и Украиной, заявил глава МИД
Словакия может стать посредником между Россией и Украиной, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.11.2025
Словакия может стать посредником между Россией и Украиной, заявил глава МИД
Словакия готова оказать посредничество в переговорах между РФ и Украиной, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:50:00+03:00
2025-11-20T22:50:00+03:00
в мире, россия, словакия, украина, владимир путин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз
Словакия может стать посредником между Россией и Украиной, заявил глава МИД

Глава МИД Бланар: Словакия готова стать посредником в переговорах РФ и Украины

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Словакия готова оказать посредничество в переговорах между РФ и Украиной, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
В декабре 2024 года Бланар говорил, что Словакия сообщала Украине о готовности помочь в урегулировании конфликта, предоставив площадку для переговоров.
Мужчина с флагом Словакии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мира на Украине без уступок территорий не будет, считает глава МИД Словакии
Вчера, 22:32
"Еще раз подтверждаю то, что мы уже и говорили: следующим шагом после переговоров президентов (России и США - ред.) Путина и Трампа, которые должны были быть в Будапеште… должны последовать переговоры президентов Путина и Зеленского. Словакия готова также оказать посредничество в этих переговорах", - сказал Бланар журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в четверг.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Словакия и Венгрия могут помешать изъятию российских активов, пишут СМИ
14 ноября, 11:29
 
В миреРоссияСловакияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
