Словакия может стать посредником между Россией и Украиной, заявил глава МИД

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Словакия готова оказать посредничество в переговорах между РФ и Украиной, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Еще раз подтверждаю то, что мы уже и говорили: следующим шагом после переговоров президентов (России и США - ред.) Путина и Трампа, которые должны были быть в Будапеште… должны последовать переговоры президентов Путина и Зеленского. Словакия готова также оказать посредничество в этих переговорах", - сказал Бланар журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в четверг.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.