12:26 20.11.2025
Матвиенко: решения Нюрнберга легли в основу международного уголовного права
Решения Нюрнбергского трибунала легли в основу международного уголовного права, сформировав фундаментальные нормы для пресечения военных преступлений, заявила... РИА Новости, 20.11.2025
германия, нюрнберг, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, нюрнбергский процесс
Германия, Нюрнберг, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, Нюрнбергский процесс
Матвиенко: решения Нюрнберга легли в основу международного уголовного права

Матвиенко: решения Нюрнберга сформировали нормы пресечения военных преступлений

Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Решения Нюрнбергского трибунала легли в основу международного уголовного права, сформировав фундаментальные нормы для пресечения военных преступлений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
"Решения Нюрнберга легли в основу современного международного уголовного права, сформировав фундаментальные нормы для пресечения военных преступлений и злоупотреблений властью", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, спустя два десятилетия в Конвенции ООН закрепили важнейший принцип: "преступления против человечности не имеют срока давности".
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя
ГерманияНюрнбергВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФООННюрнбергский процесс
 
 
