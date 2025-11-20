https://ria.ru/20251120/reshenija-2056260773.html
Матвиенко: решения Нюрнберга легли в основу международного уголовного права
Решения Нюрнбергского трибунала легли в основу международного уголовного права, сформировав фундаментальные нормы для пресечения военных преступлений, заявила... РИА Новости, 20.11.2025
Матвиенко: решения Нюрнберга легли в основу международного уголовного права
