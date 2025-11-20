Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР обвинил в двуличии страны, ранее поучавшие Глобальный Юг - РИА Новости, 20.11.2025
17:20 20.11.2025
Президент ЮАР обвинил в двуличии страны, ранее поучавшие Глобальный Юг
Президент ЮАР обвинил в двуличии страны, ранее поучавшие Глобальный Юг
Страны, некогда поучавшие Глобальный Юг важности принятия "ценностей" и верховенства права, сейчас сами всё это нарушают, считает президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 20.11.2025
Президент ЮАР обвинил в двуличии страны, ранее поучавшие Глобальный Юг

Рамафоса: поучавшие Глобальный Юг страны сейчас сами нарушают верховенство права

Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Страны, некогда поучавшие Глобальный Юг важности принятия "ценностей" и верховенства права, сейчас сами всё это нарушают, считает президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"По мере того, как мы, особенно на глобальном Юге, становились демократиями, нам скармливали тот же посыл - нужно верховенство права, правильное управление государством, нужно принять "ценности". В последнее время мы видели, что те, кто пытался нас этому учить, сами же все эти ценности нарушают и уничтожают. И мы спрашиваем - что же нам теперь делать?" - сказал он, выступая на саммите "Деловой двадцатки".
Рамафоса подчеркнул, что страны Глобального Юга суверенны и требуют к себе уважения, равного голоса в мире.
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати", в которой в 2025 году председательствует Южная Африка.
