Президент ЮАР обвинил в двуличии страны, ранее поучавшие Глобальный Юг

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Страны, некогда поучавшие Глобальный Юг важности принятия "ценностей" и верховенства права, сейчас сами всё это нарушают, считает президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"По мере того, как мы, особенно на глобальном Юге, становились демократиями, нам скармливали тот же посыл - нужно верховенство права, правильное управление государством, нужно принять "ценности". В последнее время мы видели, что те, кто пытался нас этому учить, сами же все эти ценности нарушают и уничтожают. И мы спрашиваем - что же нам теперь делать?" - сказал он, выступая на саммите "Деловой двадцатки".
Рамафоса подчеркнул, что страны Глобального Юга суверенны и требуют к себе уважения, равного голоса в мире.
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати", в которой в 2025 году председательствует Южная Африка.
Министр из ЮАР вызвал аплодисменты G20 ироничным намеком на США
19 ноября, 18:45