Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе участников СВО в сфере воздушного транспорта - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/putin-2056346891.html
Путин рассказал о работе участников СВО в сфере воздушного транспорта
Путин рассказал о работе участников СВО в сфере воздушного транспорта - РИА Новости, 20.11.2025
Путин рассказал о работе участников СВО в сфере воздушного транспорта
Герои России, участники специальной военной операции работают в сфере воздушного транспорта на хорошем уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:50:00+03:00
2025-11-20T15:50:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056325112.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), аэрофлот
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Аэрофлот
Путин рассказал о работе участников СВО в сфере воздушного транспорта

Путин: участники СВО работают в сфере воздушного транспорта на хорошем уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Герои России, участники специальной военной операции работают в сфере воздушного транспорта на хорошем уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
"Я смотрю, у вас в сфере воздушного транспорта ребята работают уже, герои России, участники СВО. На хорошем уровне", - сказал Путин.
Никитин отметил, что сейчас появилась новая профессия – оператор беспилотного воздушного судна, пилот беспилотного воздушного судна.
"Нет, это понятно. Я имею в виду прямо в административных органах управления и "Аэрофлота", и Федерального агентства по воздушному транспорту", - заметил Путин. Никитин подтвердил, что ведомство работает в этом направлении.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ГД приняла закон о налоговых льготах для участников СВО и семей с детьми
Вчера, 14:58
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала