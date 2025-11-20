https://ria.ru/20251120/putin-2056341644.html
Путин поручил Никитину следить за ценами в сфере речного транспорта
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Андрею Никитину следить за ценами и расценками на работы в сфере речного транспорта.
В четверг Путин
принял Никитина
с докладом. Министр рассказал президенту о развитии речного транспорта, строительстве и реконструкции гидроузлов, строительстве логистических центров.
"Надо следить за ценами, за расценками этих работ", - указал Путин.
Глава государства также назвал очень важными дноуглубительные работы.
"Я понимаю, что бюджетные возможности всегда ограничены и в тучные периоды, и в сложные, но это вопрос приоритета", - подчеркнул президент.