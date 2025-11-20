https://ria.ru/20251120/putin-2056331603.html
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин
Президент России Владимир Путин назвал очень важным вопрос источников энергии для транспорта. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:12:00+03:00
2025-11-20T15:12:00+03:00
2025-11-20T15:22:00+03:00
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056335221_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_181ab4e1ed274f49435d4125d80651c1.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056329979.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056335221_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_14b69d3b454980e45512de5514949ad0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей никитин (политик), экономика
Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Экономика
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин
Путин назвал вопрос источников энергии для транспорта очень важным