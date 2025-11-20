Рейтинг@Mail.ru
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 20.11.2025 (обновлено: 15:22 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/putin-2056331603.html
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин
Президент России Владимир Путин назвал очень важным вопрос источников энергии для транспорта. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:12:00+03:00
2025-11-20T15:22:00+03:00
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056335221_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_181ab4e1ed274f49435d4125d80651c1.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056329979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056335221_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_14b69d3b454980e45512de5514949ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, андрей никитин (политик), экономика
Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Экономика
Вопрос источников энергии для транспорта очень важный, отметил Путин

Путин назвал вопрос источников энергии для транспорта очень важным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важным вопрос источников энергии для транспорта.
Путин в четверг встретился с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
"И источники энергии для транспорта - очень важный вопрос", - сказал Путин во время встречи.
Никитин подтвердил: "Крайне важный вопрос".
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин назвал транспортную отрасль государствообразующей
Вчера, 15:08
 
РоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала