14:47 20.11.2025 (обновлено: 14:56 20.11.2025)
Путин встретился с министром транспорта
Путин встретился с министром транспорта
Путин встретился с министром транспорта

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что встреча Путина с Никитиным состоится по случаю Дня работника транспортной отрасли, который отмечается в России 20 ноября.
Путин во время встречи с Никитиным 7 июля предложил ему занять должность исполняющего обязанности министра транспорта. Ранее Никитин был заместителем министра. Глава государства тогда отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина.
Указ о назначении Никитина министром транспорта был подписан президентом 8 июля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков ответил на вопрос о прямой линии Путина
