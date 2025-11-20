https://ria.ru/20251120/putin-2056319914.html
Путин встретился с министром транспорта
Путин встретился с министром транспорта - РИА Новости, 20.11.2025
Путин встретился с министром транспорта
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:47:00+03:00
2025-11-20T14:47:00+03:00
2025-11-20T14:56:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056323538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6269771ca0766525cf5313ecdb33fba0.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056291288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056323538_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_836c530086c41b37a2c24d46debe08e4.jpg
Рабочая встреча Путина с министром транспорта
Рабочая встреча Путина с министром транспорта
2025-11-20T14:47
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей никитин (политик), владимир путин
Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
Путин встретился с министром транспорта
Путин встретился с министром транспорта Никитиным