Путин примет с докладом министра транспорта Никитина
Путин примет с докладом министра транспорта Никитина - РИА Новости, 20.11.2025
Путин примет с докладом министра транспорта Никитина
Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом министра транспорта Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
политика
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
дмитрий песков
россия
Путин примет с докладом министра транспорта Никитина
