13:13 20.11.2025
Путин примет с докладом министра транспорта Никитина
Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом министра транспорта Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом министра транспорта Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день работника транспортной отрасли. И по этому случаю на докладе у Путина будет министр транспорта Андрей Никитин", - сказал Песков журналистам.
