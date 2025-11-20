Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Сирил Рамафоса сорвал аплодисменты, ответив на критику формата G20 под председательством ЮАР со стороны главы Минфина США Скотта Бессента.
По сообщениям СМИ, ранее министр заявил, что за последний год "Группа двадцати" стала скорее "Группой ста". Он пообещал, что в рамках саммита в Майами в 2026 году будет представлена только "сконцентрированная группа".
"Мой ответ: нет, мы не "Группу ста" собрали, а "Группу миллиона". Если мы хотим создать процветающий, более равный мир, основанный на солидарности, с нашей точки зрения, важно вовлекать людей, которых коснется предстоящий лидерский саммит", — сказал Рамафоса на саммите "Деловой двадцатки" в Йоханнесбурге.
Его ответ вызвал одобрительный смех и аплодисменты аудитории.
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати".
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Руководителем российской делегации станет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
