Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 20.11.2025 (обновлено: 19:19 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/prezident-2056399806.html
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США - РИА Новости, 20.11.2025
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США
Президент Сирил Рамафоса сорвал аплодисменты, ответив на критику формата G20 под председательством ЮАР со стороны главы Минфина США Скотта Бессента. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:29:00+03:00
2025-11-20T19:19:00+03:00
в мире
большая двадцатка
сирил рамафоса
скотт бессент
юар
йоханнесбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_0:204:3074:1933_1920x0_80_0_0_740954fe04d03d43e81184829809e5cb.jpg
https://ria.ru/20251120/ssha-2056164491.html
https://ria.ru/20251119/yuar-2056094796.html
юар
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5f4c7d04d95412a69459327bad2f8370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, большая двадцатка, сирил рамафоса, скотт бессент, юар, йоханнесбург
В мире, Большая двадцатка, Сирил Рамафоса, Скотт Бессент, ЮАР, Йоханнесбург
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США

Ответ Рамафосы на критику Бессента о формате G20 сорвал аплодисменты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСирил Рамафоса
Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Сирил Рамафоса сорвал аплодисменты, ответив на критику формата G20 под председательством ЮАР со стороны главы Минфина США Скотта Бессента.

По сообщениям СМИ, ранее министр заявил, что за последний год "Группа двадцати" стала скорее "Группой ста". Он пообещал, что в рамках саммита в Майами в 2026 году будет представлена только "сконцентрированная группа".

Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник
Вчера, 01:42
«

"Мой ответ: нет, мы не "Группу ста" собрали, а "Группу миллиона". Если мы хотим создать процветающий, более равный мир, основанный на солидарности, с нашей точки зрения, важно вовлекать людей, которых коснется предстоящий лидерский саммит", — сказал Рамафоса на саммите "Деловой двадцатки" в Йоханнесбурге.

Его ответ вызвал одобрительный смех и аплодисменты аудитории.
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати".
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Руководителем российской делегации станет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Министр из ЮАР вызвал аплодисменты G20 ироничным намеком на США
19 ноября, 18:45
 
В миреБольшая двадцаткаСирил РамафосаСкотт БессентЮАРЙоханнесбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала