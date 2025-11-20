Рейтинг@Mail.ru
23:48 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/plan-2056460418.html
Посол Украины в США высказалась о мирном плане Вашингтона
Посол Украины в США высказалась о мирном плане Вашингтона - РИА Новости, 20.11.2025
Посол Украины в США высказалась о мирном плане Вашингтона
Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала бессмысленным рассмотрение нового плана по урегулированию конфликта на Украине, если в основе документа лежат... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:48:00+03:00
2025-11-20T23:48:00+03:00
в мире, россия, украина, сша, ольга стефанишина, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Ольга Стефанишина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Посол Украины в США высказалась о мирном плане Вашингтона

Посол Украины Стефанишина назвала бессмысленным рассмотрение мирного плана США

© AP Photo / Andreea AlexandruОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Ольга Стефанишина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала бессмысленным рассмотрение нового плана по урегулированию конфликта на Украине, если в основе документа лежат предложения России.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что план США по урегулированию конфликта соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита лидеров двух стран на Аляске.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ
Вчера, 23:05
"Если говорить о плане из 28 пунктов, знаете, который адаптирует российские предложения, то даже смысла нет на это смотреть, потому что там нет ничего нового", - заявила она, выступая на женском саммите в Вашингтоне.
При этом Стефанишина уточнила, что считает началом хорошего процесса визит в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, который ранее прибыл в украинскую столицу для встреч с руководством страны.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным портала, пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам, пишут СМИ
Вчера, 23:39
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече с министром армии США Дрисколлом
19 ноября, 12:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАОльга СтефанишинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала