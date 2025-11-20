Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пресекли деятельность по изготовлению детского порно - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 20.11.2025 (обновлено: 10:03 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/peterburg-2056215998.html
В Петербурге пресекли деятельность по изготовлению детского порно
В Петербурге пресекли деятельность по изготовлению детского порно - РИА Новости, 20.11.2025
В Петербурге пресекли деятельность по изготовлению детского порно
Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей, сообщило управление по... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:02:00+03:00
2025-11-20T10:03:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20251106/kamchatka-2053126104.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пресекли деятельность по изготовлению детского порно

Полиция в Петербурге пресекла изготовление порно с детьми 1-2 лет для педофилов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального главка МВД РФ.
«
"Восемнадцатого ноября... на территории... Санкт‑Петербурга пресечена деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием малолетних. Было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1–2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в сети Интернет", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, эти порнографические материалы для педофилов размещались не только в даркнете, но и на зарубежных платформах, включая запрещённый в РФ Instagram*.
В ходе обысков у задержанных изъяты средства мобильной связи, а также носители информации, "содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов", добавили в полиции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней
6 ноября, 09:20
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала