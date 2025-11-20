https://ria.ru/20251120/peterburg-2056215998.html
В Петербурге пресекли деятельность по изготовлению детского порно
Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей, сообщило управление по...
Полиция в Петербурге пресекла изготовление порно с детьми 1-2 лет для педофилов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального главка МВД РФ.
«
"Восемнадцатого ноября... на территории... Санкт‑Петербурга пресечена деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием малолетних. Было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1–2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в сети Интернет", – говорится в Telegram-канале
ведомства.
Как отмечается, эти порнографические материалы для педофилов размещались не только в даркнете, но и на зарубежных платформах, включая запрещённый в РФ
Instagram*.
В ходе обысков у задержанных изъяты средства мобильной связи, а также носители информации, "содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов", добавили в полиции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.