В Петербурге пресекли деятельность по изготовлению детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального главка МВД РФ.

« "Восемнадцатого ноября... на территории... Санкт‑Петербурга пресечена деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием малолетних. Было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1–2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в сети Интернет", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, эти порнографические материалы для педофилов размещались не только в даркнете, но и на зарубежных платформах, включая запрещённый в РФ Instagram*.

В ходе обысков у задержанных изъяты средства мобильной связи, а также носители информации, "содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов", добавили в полиции.