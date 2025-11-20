https://ria.ru/20251120/peskov-2056284393.html
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2025
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков
Транспортная отрасль важна для экономики России, в ней работают миллионы людей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:25:00+03:00
2025-11-20T13:25:00+03:00
2025-11-20T13:25:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056204587.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, андрей никитин (политик)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков
Песков: транспортная отрасль важна для российской экономики