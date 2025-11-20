Рейтинг@Mail.ru
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/peskov-2056284393.html
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2025
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков
Транспортная отрасль важна для экономики России, в ней работают миллионы людей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:25:00+03:00
2025-11-20T13:25:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056204587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, андрей никитин (политик)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Транспортная отрасль важна для экономики России, заявил Песков

Песков: транспортная отрасль важна для российской экономики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль важна для экономики России, в ней работают миллионы людей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отрасль, чрезвычайно важная для нашей экономики, где работают миллионы и миллионы людей", - сказал Песков журналистам.
День работника транспортной отрасли отмечается в России 20 ноября. В четверг президент России Владимир Путин примет министра транспорта Андрея Никитина, который представит главе государства подробный доклад.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин назвал строительство ВСМ приоритетом развития транспорта
Вчера, 09:26
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала