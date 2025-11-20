Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

БУДАПЕШТ, 20 ноя — РИА Новости. Использование российских активов в пользу Украины приведет к судебным тяжбам и краху европейской валюты, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Удобное решение, но последствия непредсказуемы. Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь", — написал он в соцсети Facebook*.
В начале недели председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отправила главам европейских государств письмо с предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить ей кредит за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить от 0,16 до 0,27 процента ВВП или использовать российские средства.
Орбан сообщил, что чиновники также рассматривают вариант "скинуться добровольно и с радостью" за счет бюджетных средств или занять денег так, чтобы "расплачивались внуки".
Ситуация с российскими активами
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
На прошлой неделе фон дер Ляйен заявляла, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
