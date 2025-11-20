Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

В начале недели председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отправила главам европейских государств письмо с предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить ей кредит за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить от 0,16 до 0,27 процента ВВП или использовать российские средства.

Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.