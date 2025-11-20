Рейтинг@Mail.ru
10:57 20.11.2025 (обновлено: 13:26 20.11.2025)
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
Использование российских активов в пользу Украины приведет к судебным тяжбам и краху европейской валюты, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:57:00+03:00
2025-11-20T13:26:00+03:00
в мире
виктор орбан
украина
евросоюз
россия
бельгия
урсула фон дер ляйен
мария захарова
в мире, виктор орбан, украина, евросоюз, россия, бельгия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, facebook, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Виктор Орбан, Украина, Евросоюз, Россия, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Facebook, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

Орбан предупредил ЕС о последствиях использования замороженных активов РФ

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 ноя — РИА Новости. Использование российских активов в пользу Украины приведет к судебным тяжбам и краху европейской валюты, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Удобное решение, но последствия непредсказуемы. Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь", — написал он в соцсети Facebook*.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
Вчера, 05:04

В начале недели председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отправила главам европейских государств письмо с предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить ей кредит за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить от 0,16 до 0,27 процента ВВП или использовать российские средства.

Орбан сообщил, что чиновники также рассматривают вариант "скинуться добровольно и с радостью" за счет бюджетных средств или занять денег так, чтобы "расплачивались внуки".

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов
15 ноября, 20:38
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
На прошлой неделе фон дер Ляйен заявляла, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Пора заканчивать. Запад поставил Киеву невыполнимые условия
19 ноября, 08:00
 
В миреВиктор ОрбанУкраинаЕвросоюзРоссияБельгияУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваFacebookЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала