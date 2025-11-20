Некоторые приговоры Нюрнбергского трибунала были мягкими, заявил историк

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Некоторые приговоры на Нюрнбергском трибунале были слишком мягкими, они стали следствием компромисса между судьями четырех стран, заявил РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.

"С оценкой, что некоторые приговоры были слишком мягкими, можно согласиться. Оправдание банкира Ялмара Шахта и дипломата Франца фон Папена, а также относительно мягкий приговор адмиралу Карлу Дёницу вызвали недоумение у многих современников, особенно в советской делегации", - сказал Асташкин

Произошло это по нескольким причинам, считает эксперт.

"Приговоры были результатом компромисса между судьями четырех стран, и западные судьи сочли прямые доказательства причастности этих подсудимых к заговору с целью развязывания войны недостаточными. Кроме того, существовало опасение, что тотально суровые приговоры всем подтвердят тезис защиты о "суде победителей". Суд стремился продемонстрировать, что он тщательно взвешивает вину каждого", - объяснил Асташкин.

Что касается судьбы преступников после отбытия наказания, то многих из них освободили досрочно уже в середине 1950-х годов на фоне изменений международной обстановки и начала Холодной войны, когда Западная Германия стала союзником Запада, добавил он.