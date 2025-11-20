Рейтинг@Mail.ru
Некоторые приговоры Нюрнбергского трибунала были мягкими, заявил историк - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056164116.html
Некоторые приговоры Нюрнбергского трибунала были мягкими, заявил историк
Некоторые приговоры Нюрнбергского трибунала были мягкими, заявил историк - РИА Новости, 20.11.2025
Некоторые приговоры Нюрнбергского трибунала были мягкими, заявил историк
Некоторые приговоры на Нюрнбергском трибунале были слишком мягкими, они стали следствием компромисса между судьями четырех стран, заявил РИА Новости в 80-ю... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:37:00+03:00
2025-11-20T01:37:00+03:00
германия
ленинград
нюрнберг
дмитрий асташкин
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29834/70/298347041_0:413:2528:1835_1920x0_80_0_0_994e30444187f20b4c64aa96e8657064.jpg
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056156389.html
https://ria.ru/20251118/nyurnberg-2055610382.html
германия
ленинград
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29834/70/298347041_0:52:2528:1948_1920x0_80_0_0_5e7fca83c13cd4d785094e296c5598d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, ленинград, нюрнберг, дмитрий асташкин, российская академия наук, общество
Германия, Ленинград, Нюрнберг, Дмитрий Асташкин, Российская академия наук, Общество
Некоторые приговоры Нюрнбергского трибунала были мягкими, заявил историк

Асташкин: некоторые приговоры на Нюрнбергском трибунале были слишком мягкими

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из документального кинофильма "Суд народов"
Кадр из документального кинофильма Суд народов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из документального кинофильма "Суд народов". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Некоторые приговоры на Нюрнбергском трибунале были слишком мягкими, они стали следствием компромисса между судьями четырех стран, заявил РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
"С оценкой, что некоторые приговоры были слишком мягкими, можно согласиться. Оправдание банкира Ялмара Шахта и дипломата Франца фон Папена, а также относительно мягкий приговор адмиралу Карлу Дёницу вызвали недоумение у многих современников, особенно в советской делегации", - сказал Асташкин.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
00:05
Произошло это по нескольким причинам, считает эксперт.
"Приговоры были результатом компромисса между судьями четырех стран, и западные судьи сочли прямые доказательства причастности этих подсудимых к заговору с целью развязывания войны недостаточными. Кроме того, существовало опасение, что тотально суровые приговоры всем подтвердят тезис защиты о "суде победителей". Суд стремился продемонстрировать, что он тщательно взвешивает вину каждого", - объяснил Асташкин.
Что касается судьбы преступников после отбытия наказания, то многих из них освободили досрочно уже в середине 1950-х годов на фоне изменений международной обстановки и начала Холодной войны, когда Западная Германия стала союзником Запада, добавил он.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге
18 ноября, 04:13
 
ГерманияЛенинградНюрнбергДмитрий АсташкинРоссийская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала