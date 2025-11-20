Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса рассказал о развитии международного авиасообщения
16:10 20.11.2025
Глава Минтранса рассказал о развитии международного авиасообщения
Глава Минтранса рассказал о развитии международного авиасообщения
2025
Глава Минтранса рассказал о развитии международного авиасообщения

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия продолжает развивать международные авиаперевозки пассажиров, так, с 2022 года количество стран, с которыми налажено прямое авиасообщение, увеличилось на 19 государств, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Развиваем международное сообщение. По сравнению с 2022 годом у нас добавилось 19 стран, с которыми у нас есть прямые рейсы, всего на сегодняшний день 42 страны", - сказал министр.
Он добавил, что в стране продолжают развиваться и региональные перевозки. Так, доля рейсов, которые совершаются вне столицы, составляет 54%.
