Перевозки беспилотными грузовиками станут обыденностью, заявил Никитин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Перевозки грузов в России беспилотными автомобилями постепенно станут обыденностью, для таких перевозок сейчас готовят законодательную базу, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы готовим соответствующее законодательство... Постепенно это станет обыденностью - перевозки грузов беспилотными грузовыми автомобилями. Сейчас все к этому идет", - сказал министр.