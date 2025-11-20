Рейтинг@Mail.ru
Перевозки беспилотными грузовиками станут обыденностью, заявил Никитин - РИА Новости, 20.11.2025
15:46 20.11.2025
Перевозки беспилотными грузовиками станут обыденностью, заявил Никитин
Перевозки беспилотными грузовиками станут обыденностью, заявил Никитин
россия, андрей никитин (политик), владимир путин, виталий савельев, экономика
Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Виталий Савельев, Экономика
Перевозки беспилотными грузовиками станут обыденностью, заявил Никитин

Никитин: перевозки беспилотными грузовиками в РФ постепенно станут обыденностью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Перевозки грузов в России беспилотными автомобилями постепенно станут обыденностью, для таких перевозок сейчас готовят законодательную базу, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы готовим соответствующее законодательство... Постепенно это станет обыденностью - перевозки грузов беспилотными грузовыми автомобилями. Сейчас все к этому идет", - сказал министр.
В среду вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что власти России готовят нормативную базу, чтобы узаконить работу беспилотных грузовиков на автомобильных дорогах. В ближайшее время планируется провести и эксперименты по запуску на дорогах полностью автономных грузовиков без водителя. Кроме того, власти рассматривают, как грамотно интегрировать такой транспорт в городскую среду.
