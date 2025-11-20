Налог на вклады в 2025 году: кто должен платить и как рассчитать

МОСКВА — РИА Новости. С 2021 года физические лица должны платить налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов, облагается ли налогом общая сумма вклада и проценты, изменения в 2025 году, советы экспертов — в материале РИА Новости.

Что такое налог на вклады

С 1 января 2021 года на территории России начал действовать новый налог. Он распространяется на проценты по вкладам и счетам, открытым в российских банках.

Законодательное регулирование

В конце марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон , разрешающий временно не платить налог на доход по вкладам. Таким образом, в 2022 году (с доходов, полученных в 2021-м) и 2023-м (с доходов, полученных в 2022-м) платить такой налог было не нужно. Но налоговая льгота прекратила действовать с 1 января 2023 года.

Впервые налог на вклады в 2024 году заплатили те россияне, которые размещали денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.

Статья 214.2 Налогового кодекса РФ с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2025 года, поясняет, что в расчет берутся не только банковские вклады, а все продукты, с которых гражданин получает инвестиционный доход в виде процентов. С 2026 года в НДФЛ, начисленный вкладчику, ФНС прибавит дивиденды по акциям, доходы от вложений в облигации, ценные бумаги, а также от продажи долей в компании и другого имущества. Таким образом, при расчете налогооблагаемой базы учитываются дополнительные инвестиционные доходы человека, а не только проценты по вкладам, накопительным и карточным счетам, банковским картам и так далее. Налогом облагаются доходы от депозитов и в рублях и в иностранной валюте.

Кто обязан платить налог на вклады

В процессе уплаты налогов не имеет значения статус у физического лица: это может быть резидент или нерезидент. Главное, чтобы гражданин получал процентный доход в России.

Налоговый резидент — это лицо, которое платит налоги в бюджет страны. В России это граждане, которые находятся на территории страны больше 183 дней (непрерывно) в течение 12 месяцев.

Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что НДФЛ облагается совокупный процентный доход, полученный физлицом по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России. Поэтому неважно, один крупный вклад у человека или несколько на небольшие суммы. Как только сумма процентов за год по всем вкладам превысит необлагаемый лимит в размере 210 000 руб., возникнет НДФЛ к уплате

Какие вклады облагаются налогом

срочные вклады;

расчетные вклады;

накопительные счета;

карточные счета;

депозиты.

« "Если свои сбережения человек копит в валюте, то налог рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. Налоговая получит информацию о сбережениях каждого человека напрямую от банков, затем суммирует полученный вкладчиком доход и пришлет уведомление об уплате налога. Исключаются из налогообложения счета и вклады со ставкой не превышающий 1% годовых в рублях. К ним относятся, например, текущие зарплатные счета, вклады "до востребования". Также не будут облагаться налогом доходы по счетам эскроу, которые используются в ипотечном кредитовании". Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» (Москва) директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» (Москва)

Как отмечает Евгений Безручкин, помощник юриста ООО "Мариокс-центра", по общему правилу при получении процентного дохода НДФЛ облагается разница между суммой полученных в течение календарного года процентов и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года. Процентные доходы по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме.

Что изменилось в 2025 году

С 1 января 2025 года в России введена пятиступенчатая шкала НДФЛ, которая применяется для налогов по зарплате.

13% — если общий доход за 2024 год не превысил 2,4 млн рублей;

15% — на часть дохода, превышающую 2,4 млн рублей (до 5 млн рублей);

18% — на часть дохода от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — на часть дохода от 20 млн до 50 млн рублей;

22% — на часть дохода, превышающую 50 млн рублей.

Однако для расчета налога на вклады за 2024 год действуют другие ставки:

13% — если доход вкладчика за 2024 год не превысил 5 млн рублей;

15% — на часть дохода, превышающую 5 млн рублей.

В рамках налоговой реформы “пороги” НДФЛ для вкладчиков, которые будут платить налоги за текущий год в 2026-м, поменяли:

13% — если доход вкладчика за 2025 год не превысил 2,4 млн рублей;

15% — на часть дохода, превышающую 2,4 млн рублей.

"Снижение “порога” можно назвать кардинальным. До 2025 года она равнялась 5 млн рублей. Как только этот порог преодолен, вкладчик платил НДФЛ по ставке 15%. С 2025 года планку снизили до 2,4 млн рублей", — поясняет Ирина Андриевская.

Как рассчитать налог на вклады

Чтобы подсчитать размер налога в 2025 году, необходимо посмотреть выписки по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Сделать это можно в отделении банка или в мобильном приложении. Далее необходимо просуммировать все начисленные проценты за этот период по всем накопительным счетам и депозитам во всех банках.

Если полученное число превысило 210 000 рублей, то придется платить налог. Неважно, когда именно был открыт вклад или счет. Возможно, депозит был открыт в 2021 году сроком на три года, а проценты получены все сразу в конце срока — в 2024 году. Такое начисление тоже необходимо учитывать в расчете. Для налоговой не имеет значения, что оно пришло за три года. Важно только то, что оно поступило в отчетный период.

“Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода”, — добавляет Евгений Безручкин.

Например, были открыты вклады в трех банках на территории России на следующих условиях:

в банке А вклад на год на сумму 1 300 000 руб. под 8% годовых;

в банке Б вклад на год на сумму 900 000 руб. под 7,6% годовых;

в банке В вклад на год на сумму 400 000 руб. под 0,5% годовых.

По итогам года был получен процентный доход: от банка А — 143 000 руб., от банка Б — 68 400 руб., от банка В — 2 000 руб.

Для целей налогообложения НДФЛ учитывается доход по вкладам в банках А и Б в сумме 211 400 руб. (143 000 руб. + 68 400 руб.).

Доход по вкладу в банке В (2 000 руб.) не учитывается, так как процентная ставка в течение календарного года не превышала 1% годовых.

Для расчета используется следующая формула:

НДФЛ = (сумма процентов по вкладам – 1 000 000 × максимальная ключевая ставка) × ставка НДФЛ.

Максимальный уровень ключевой ставки ЦБ в 2024 году — 21%. Следовательно, не облагаемая налогом сумма дохода от вкладов составит: 1 млн рублей * 0,21 = 210 000 рублей.

Таким образом, НДФЛ облагается доход в сумме 1 400 руб. (211 400 руб. - 210 000 руб.).

Сумма налога составляет 182 руб. (1400 руб. x 13%).

Как оплатить налог по вкладам

Налог по вкладам граждане должны платить самостоятельно. При этом декларацию подавать не нужно: всю информацию в Федеральную налоговую службу передают банки. Сумму налога определяет налоговый орган — учитывает информацию о полученных процентных доходах во всех банках. Налогоплательщик получает единое уведомление от налогового органа с расчетом суммы к уплате. Заплатить налог можно любым удобным способом:

в личном кабинете налогоплательщика;

в личном кабинете банка или офисе любого банка;

через платежные терминалы.

В том случае, если речь идет о доходах в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) несовершеннолетних граждан, то НДФЛ будут платить их родители (усыновители, опекуны или попечители).

Сроки уплаты налога

Налогооблагаемая база исчисляется по итогам года. Все проценты, которые были получены в течение календарного года, суммируются налоговой. При расчете НДФЛ не учитывается дата договора с банком на открытие, а также периодичность выплаты процентов. Для расчета используют проценты, полученные с 1 января по 31 декабря.

Важно! По доходам от вкладов, полученным в 2024 году, оплатить налог нужно до 1 декабря 2025 года. При неуплате налога в срок предусмотрено взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Часто задаваемые вопросы

Кто платит налог на вклады?

Налог обязаны уплачивать резиденты и нерезиденты. Льгот для пенсионеров по этому виду налога не предусмотрено.

Какие вклады учитываются?

Учитывается доход со всех депозитов и накопительных счетов. Если сумма процентов по всем вкладам за год не превышает 210 000 руб., налог не удерживается. Исключения — эскроу и доход ≤1% годовых.

Как получить уведомление?

Письмо от ФНС поступает в личный кабинет на сайте налоговой или на "Госуслугах". Незарегистрированным налогоплательщикам оповещение приходит почтовым отправлением.

Срок оплаты

Уплатить налог по вкладам нужно до 1 декабря 2025 года.

Что будет, если не заплатить налог?

Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности заплатить налог. Проверяйте сумму начисленных процентов в личном кабинете ФНС и при несоответствии корректируйте данные через банк или налоговую. Если налог начислен, его оплатить в установленные сроки, чтобы избежать штрафов и пеней.

Советы экспертов и практические рекомендации

Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру":

Всем вкладчикам, которые обязаны заплатить налоги до 1 декабря 2025 года, важно понимать, что изменения в правилах НДФЛ начнут работать в следующем году. С 1 января 2026 года процентный доход ФНС будет считать инвестиционным. То есть этот вид дохода больше не входит в основную группу (зарплата), которая учитывается при заполнении декларации на налоговый вычет. В результате налог, уплаченный по процентам, нельзя будет вернуть. Но напомним, что доход от депозитов, полученный в 2024-м люди, по-прежнему могут освободить от налога и вернуть часть суммы, перечисленной ФНС.

Во-вторых, в 2026 году из-за снижения "порога" суммы дохода с 5 млн руб. до 2,4 млн руб., к которой применяется пониженная ставка в 13%, вкладчикам придется отдать больше заработанных процентов. В этой связи вкладчикам с крупными суммами сбережений в оставшийся месяц до конца года выгоднее открыть краткосрочный вклад (на 1 месяц) или накопительный счет, чтобы успеть получить проценты до начала 2026 года и тем самым оптимизировать свою налоговую базу.

Третий совет касается порядка оплаты налога по вкладам. Человек должен сам озаботиться уплатой налога. Правило работает как 2025-м, так и в 2026 году. Банк никогда не удерживает налог с дохода по вкладу или по накопительному счету. Обязанность кредитных организаций — передать данные о доходах в ФНС. Затем налоговая служба обработает информацию, суммирует проценты по вкладам с другими инвестдоходами и пришлет уведомление о начисленном НДФЛ в личный кабинет налогоплательщика на своем сайте или на аккаунте Госуслуг. Получив уведомление, вкладчик платит налог за доход по заработанным процентам.

К слову, точно так же люди получают информацию о начисленных налогах за владение квартирой, машиной или дачей. Эксперт отмечает, что налог по вкладам по общим правилам платят даже пенсионеры, хотя, к примеру, по имущественным налогам (за квартиру, машину, дачу) для них действуют льготы.

Четвертый совет — проверяйте сумму выставленного налога. Известны случаи, когда ФНС из-за сбоев в системе, порой, ошибается в расчете. Вкладчик вправе обратиться в налоговую с возражениями по сумме. Но сначала НДФЛ все-таки придется заплатить. Позднее, если ошибка подтвердится, ФНС вернет излишек.

Пятая рекомендация — не пытайтесь избежать налога на вклады, допустим, "раскидав" деньги по разным банкам, следуя советам "диванных аналитиков". Дело в том, что все банки передают в ФНС данные о заработанных вкладчиками процентах. ФНС также обменивается данными о заработанных дивидендах, купонном доходе с брокерами (по ценным бумагам), с НПФ (по Программе долгосрочных сбережений).

Шестой совет пригодится тем, кто имеет свободные деньги и хочет продолжать экономить на налогах от вложений в 2026 году. Рекомендуем задуматься о перераспределении инвестиций в инструменты фондового рынка или в ПДС. Правда, игра на бирже всегда сопряжена с большим риском, а вклад по сути безрисковый инструмент. Максимальная сумма вычета по ИИС и в ПДС — от 52 тысяч рублей и до 88 тысяч рублей в год в зависимости от ставки НДФЛ.