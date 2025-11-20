Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о динамичном развитии морских перевозок - РИА Новости, 20.11.2025
14:07 20.11.2025 (обновлено: 14:11 20.11.2025)
Мишустин рассказал о динамичном развитии морских перевозок
экономика
россия
калининградская область
хабаровский край
михаил мишустин
экономика, россия, калининградская область, хабаровский край, михаил мишустин
Экономика, Россия, Калининградская область, Хабаровский край, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о динамичном развитии морских перевозок

Мишустин: Россия динамично развивает морские перевозки для внешней торговли

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти России динамично развивают морские перевозки, как для внешней торговли, так и для снабжения своих прибрежных территорий, прежде всего Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Динамично развиваем и морские перевозки, как для наращивания внешней торговли, так и для надежного снабжения необходимыми товарами, топливом, материалами своих прибрежных территорий. Прежде всего, это Калининградская область – наш самый западный анклав", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Россия и КНР утвердили план развития перевозок по Северному морскому пути
14 октября, 07:35
14 октября, 07:35
Он напомнил, что на этой линии сейчас действуют два уникальных парома, которые получили свои названия в честь выдающихся военачальников Великой Отечественной войны − маршала Рокоссовского и генерала Черняховского.
"С помощью таких судов перевезено только в текущем году уже более 1,5 миллионов тонн грузов. Одна из их особенностей – способность управлять ими в дистанционном режиме. Такое конструкторское решение − это элемент целенаправленного подхода к развитию транспорта в этом перспективном направлении", - добавил глава кабмина.
Премьер также отметил достижения в части совершенствования опорной сети морских портов. Уже введены в эксплуатацию несколько важных объектов, напомнил Мишустин, - это угольный морской терминал "Порт Эльга" на мысе Манорский в Хабаровском крае, комплекс перегрузки угля "Лавна" в составе Мурманского транспортного узла, терминал "Ультрамар" в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Глава кабмина уточнил, что суммарно эти объекты дают 25 миллионов тонн дополнительных производственных мощностей.
Говоря о развитии речного судоходства, он отметил, что значимым шагом в этой области станет устранение проблемного участка в низовьях Дона, что неоднократно обсуждалось. Для этого сейчас завершается строительство первого пускового комплекса Багаевского гидроузла.
Иран и Россия договорились создать морской консорциум
9 ноября, 19:34
9 ноября, 19:34
 
