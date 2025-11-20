Мишустин рассказал о динамичном развитии морских перевозок

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти России динамично развивают морские перевозки, как для внешней торговли, так и для снабжения своих прибрежных территорий, прежде всего Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Динамично развиваем и морские перевозки, как для наращивания внешней торговли, так и для надежного снабжения необходимыми товарами, топливом, материалами своих прибрежных территорий. Прежде всего, это Калининградская область – наш самый западный анклав", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".

Он напомнил, что на этой линии сейчас действуют два уникальных парома, которые получили свои названия в честь выдающихся военачальников Великой Отечественной войны − маршала Рокоссовского и генерала Черняховского.

"С помощью таких судов перевезено только в текущем году уже более 1,5 миллионов тонн грузов. Одна из их особенностей – способность управлять ими в дистанционном режиме. Такое конструкторское решение − это элемент целенаправленного подхода к развитию транспорта в этом перспективном направлении", - добавил глава кабмина.

Премьер также отметил достижения в части совершенствования опорной сети морских портов. Уже введены в эксплуатацию несколько важных объектов, напомнил Мишустин, - это угольный морской терминал "Порт Эльга" на мысе Манорский в Хабаровском крае , комплекс перегрузки угля "Лавна" в составе Мурманского транспортного узла, терминал "Ультрамар" в порту Усть-Луга Ленинградской области . Глава кабмина уточнил, что суммарно эти объекты дают 25 миллионов тонн дополнительных производственных мощностей.