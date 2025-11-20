Мишустин: сварка кузовов для поезда ВСМ Москва-Петербург идет полным ходом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство рельсов и сварка кузовов для нового поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идут полным ходом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На наших предприятиях уже полным ходом идет производство рельсов, идет сварка кузовов для нового поезда (ВСМ - ред.). Главное - не сбавлять набранных темпов", - сказал Мишустин.