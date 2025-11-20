Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: сварка кузовов для поезда ВСМ Москва-Петербург идет полным ходом - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/mishustin-2056296658.html
Мишустин: сварка кузовов для поезда ВСМ Москва-Петербург идет полным ходом
Мишустин: сварка кузовов для поезда ВСМ Москва-Петербург идет полным ходом - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин: сварка кузовов для поезда ВСМ Москва-Петербург идет полным ходом
Производство рельсов и сварка кузовов для нового поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идут полным ходом, заявил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:43:00+03:00
2025-11-20T13:43:00+03:00
экономика
москва
санкт-петербург
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:260:2730:1796_1920x0_80_0_0_36fe80c7478c911d717513c37d4afc6e.jpg
https://ria.ru/20250916/vsm-2042259701.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed6f2d1c04926838ddcdc2335477c886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, санкт-петербург, россия, михаил мишустин
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Мишустин

Мишустин: сварка кузовов для поезда ВСМ Москва-Петербург идет полным ходом

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство рельсов и сварка кузовов для нового поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идут полным ходом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"На наших предприятиях уже полным ходом идет производство рельсов, идет сварка кузовов для нового поезда (ВСМ - ред.). Главное - не сбавлять набранных темпов", - сказал Мишустин.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ
16 сентября, 16:14
 
ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала