Мишустин назвал ВСМ Москва — Петербург одним из крупнейших проектов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург станет одним из самых масштабных проектов современной России, сообщил премьер Михаил Мишустин.
"Сегодня именно в сфере транспорта сосредоточены самые крупные средства бизнеса. В качестве примера приведу подписанное буквально в прошлом году концессионное соглашение о создании первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Это будет один из самых масштабных проектов", — сказал он на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Глава правительства также рассказал, что производство и сварка рельсов идут полным ходом.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких трасс нет.
Проект реализуют поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. Ожидается, что магистраль полностью запустят в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит два часа 15 минут. Сейчас самый быстрый путь из Москвы до Петербурга на поезде занимает около четырех часов. Всего на магистрали будет 14 остановок.