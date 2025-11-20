Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал ВСМ Москва — Петербург одним из крупнейших проектов
13:37 20.11.2025 (обновлено: 16:49 20.11.2025)
Мишустин назвал ВСМ Москва — Петербург одним из крупнейших проектов
Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург станет одним из самых масштабных проектов современной России, сообщил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2025
россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин назвал ВСМ Москва — Петербург одним из крупнейших проектов

Мишустин: ВСМ Москва — Петербург станет одним из крупнейших проектов России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной дискуссии "Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов" выставки и форума "Транспорт России". 20 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной дискуссии Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов выставки и форума Транспорт России. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной дискуссии "Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов" выставки и форума "Транспорт России". 20 ноября 2025
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург станет одним из самых масштабных проектов современной России, сообщил премьер Михаил Мишустин.
"Сегодня именно в сфере транспорта сосредоточены самые крупные средства бизнеса. В качестве примера приведу подписанное буквально в прошлом году концессионное соглашение о создании первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Это будет один из самых масштабных проектов", — сказал он на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин назвал строительство ВСМ приоритетом развития транспорта
Вчера, 09:26
Глава правительства также рассказал, что производство и сварка рельсов идут полным ходом.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких трасс нет.
Проект реализуют поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. Ожидается, что магистраль полностью запустят в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит два часа 15 минут. Сейчас самый быстрый путь из Москвы до Петербурга на поезде занимает около четырех часов. Всего на магистрали будет 14 остановок.
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Савельев рассказал о планах строительства в России пяти ВСМ к 2045 году
19 ноября, 14:09
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургМихаил МишустинОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
