Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли - РИА Новости, 20.11.2025
16:15 20.11.2025
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
россия, андрей никитин (политик), владимир путин
Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Очень важный проект – цифровизация льгот. Человек покупает билет по паспорту, автоматически происходит запрос в Социальный фонд. Если у него есть какие-то льготы, он их получает без предъявления любых дополнительных бумажек... Сейчас дальше будем технологию развивать", - сказал министр.
Он добавил, что такая система в России уже работает с многодетными семьями, студентами и инвалидами.
Россия Андрей Никитин (политик) Владимир Путин
 
 
