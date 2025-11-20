https://ria.ru/20251120/mintrans-2056355123.html
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России... РИА Новости, 20.11.2025
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
россия
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
