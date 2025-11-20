https://ria.ru/20251120/matvienko-2056256055.html
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Нюрнбергский трибунал вынес приговор самой идеологии нацизма, объявив ее преступной перед лицом всего человечества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"80 лет назад начался Нюрнбергский процесс – событие колоссальной исторической значимости, во многом определившее послевоенное развитие мира. 20 ноября 1945 года военные преступники, развязавшие самый кровопролитный конфликт в истории, впервые предстали перед международным судом. Этого процесса ждал весь мир", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
Но Нюрнбергский трибунал выполнил задачу, гораздо более масштабную, чем осуждение конкретных лиц, подчеркнула Матвиенко. "Он вынес приговор самой идеологии нацизма, объявив её преступной перед лицом всего человечества. По сути, это был суд над фашизмом как явлением", - отметила она.