Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко

Но Нюрнбергский трибунал выполнил задачу, гораздо более масштабную, чем осуждение конкретных лиц, подчеркнула Матвиенко. "Он вынес приговор самой идеологии нацизма, объявив её преступной перед лицом всего человечества. По сути, это был суд над фашизмом как явлением", - отметила она.