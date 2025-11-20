Рейтинг@Mail.ru
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/matvienko-2056256055.html
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.11.2025
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко
Нюрнбергский трибунал вынес приговор самой идеологии нацизма, объявив ее преступной перед лицом всего человечества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:08:00+03:00
2025-11-20T12:08:00+03:00
нюрнберг
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056235252.html
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_7a69ebb0e376d49094432e56967037b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нюрнберг, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Нюрнберг, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Нюрнберг вынес приговор самой идеологии нацизма, заявила Матвиенко

Матвиенко: Нюрнберг вынес приговор идеологии нацизма, объявив ее преступной

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Нюрнбергский трибунал вынес приговор самой идеологии нацизма, объявив ее преступной перед лицом всего человечества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"80 лет назад начался Нюрнбергский процесс – событие колоссальной исторической значимости, во многом определившее послевоенное развитие мира. 20 ноября 1945 года военные преступники, развязавшие самый кровопролитный конфликт в истории, впервые предстали перед международным судом. Этого процесса ждал весь мир", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
Но Нюрнбергский трибунал выполнил задачу, гораздо более масштабную, чем осуждение конкретных лиц, подчеркнула Матвиенко. "Он вынес приговор самой идеологии нацизма, объявив её преступной перед лицом всего человечества. По сути, это был суд над фашизмом как явлением", - отметила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Западе сегодня забывают о выводах Нюрнберга, заявил Лавров
Вчера, 11:01
 
НюрнбергВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала