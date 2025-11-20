В Китае прошла церемония прощания с биологом Масленниковым

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Церемония прощания и кремация тела выдающегося ученого, руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергея Масленникова прошла в китайском городе Янтай, где он умер, сообщила РИА Новости его супруга Элла Масленникова.

Во вторник ННЦМБ сообщил, что 17 ноября кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников скоропостижно скончался на 63-м году жизни во время рабочей поездки в Янтай. В Центре РИА Новости добавили, что помогут с организацией церемонии прощания с ученым. Масленникова сообщала РИА Новости, что прощание и кремация тела состоятся 20 ноября в городе Янтай. По ее словам, причиной смерти стал тромб в сосуде головного мозга.

"Церемония состоялась. Китайские коллеги сняли весь процесс. Будет смонтирован фильм, который передадут мне в ближайшие дни", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, венки на церемонии были от родных и близких Сергея Ивановича, от ННЦМБ, ряда китайских компаний и ассоциаций сферы морских биоресурсов, Шанхайского порта, а также Генерального консульства КНР во Владивостоке. В пятницу в посольстве РФ в Пекине Масленникова получит свидетельство о смерти, и будет решаться вопрос с транспортировкой праха в Россию.

"Церемонию (прощания) во Владивостоке обсужу с директором (ННЦМБ – ред.) по прибытии", - добавила Масленникова.