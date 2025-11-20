Рейтинг@Mail.ru
В Китае прошла церемония прощания с биологом Масленниковым
09:56 20.11.2025
В Китае прошла церемония прощания с биологом Масленниковым
Церемония прощания и кремация тела выдающегося ученого, руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии
В Китае прошла церемония прощания с биологом Масленниковым

© Фото : ННЦМБ ДВО РАНСергей Масленников
© Фото : ННЦМБ ДВО РАН
Сергей Масленников. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Церемония прощания и кремация тела выдающегося ученого, руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергея Масленникова прошла в китайском городе Янтай, где он умер, сообщила РИА Новости его супруга Элла Масленникова.
Во вторник ННЦМБ сообщил, что 17 ноября кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников скоропостижно скончался на 63-м году жизни во время рабочей поездки в Янтай. В Центре РИА Новости добавили, что помогут с организацией церемонии прощания с ученым. Масленникова сообщала РИА Новости, что прощание и кремация тела состоятся 20 ноября в городе Янтай. По ее словам, причиной смерти стал тромб в сосуде головного мозга.
"Церемония состоялась. Китайские коллеги сняли весь процесс. Будет смонтирован фильм, который передадут мне в ближайшие дни", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, венки на церемонии были от родных и близких Сергея Ивановича, от ННЦМБ, ряда китайских компаний и ассоциаций сферы морских биоресурсов, Шанхайского порта, а также Генерального консульства КНР во Владивостоке. В пятницу в посольстве РФ в Пекине Масленникова получит свидетельство о смерти, и будет решаться вопрос с транспортировкой праха в Россию.
"Церемонию (прощания) во Владивостоке обсужу с директором (ННЦМБ – ред.) по прибытии", - добавила Масленникова.
Масленников был автором изобретений для культивирования гидробионтов, написал 212 научных публикаций. В 1999 году ученый создал и возглавил Центр аквакультуры и прибрежных биоресурсов. Основное направление его научной работы - изучение закономерностей функционирования сообществ обрастания на установках марикультуры и связанных с этим эффектов. Под руководством ученого были проведены успешные эксперименты по выращиванию беспозвоночных. По результатам работ создана технология промышленного выращивания гидробионтов на установках марикультуры. В 2024 году под руководством Масленникова впервые в России в полностью контролируемых условиях замкнут технологический цикл получения и выращивания японского мохнаторукого краба.
НаукаРоссияКитайРоссийская академия наук
 
 
