Рейтинг@Mail.ru
В Wildberries рассказали, на сколько увеличатся цены из-за запрета скидок - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/market-2056441137.html
В Wildberries рассказали, на сколько увеличатся цены из-за запрета скидок
В Wildberries рассказали, на сколько увеличатся цены из-за запрета скидок - РИА Новости, 20.11.2025
В Wildberries рассказали, на сколько увеличатся цены из-за запрета скидок
Запрет скидок на маркетплейсах в России увеличит цены для покупателей на 15-20%, сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:46:00+03:00
2025-11-20T21:46:00+03:00
экономика
россия
герман греф
wildberries
сбербанк россии
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031104004_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_127b2576081103fdcd157aa5f07d918f.jpg
https://ria.ru/20251118/wildberries-2055775075.html
https://ria.ru/20251114/vino-2054884978.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056407504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031104004_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99b9ebfb1f447b0738e1f43029bbb146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, герман греф, wildberries, сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Россия, Герман Греф, Wildberries, Сбербанк России, Альфа-банк
В Wildberries рассказали, на сколько увеличатся цены из-за запрета скидок

Wildberries: запрет скидок увеличит цены на маркетплейсах на 15-20%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Запрет скидок на маркетплейсах в России увеличит цены для покупателей на 15-20%, сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек, сообщили РИА Новости а пресс-службе Wildberries & Russ (RWB).
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы, за исключением на социально значимую и собственную продукцию платформ, но при этом скидки не должны зависеть от способа оплаты.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах
18 ноября, 16:25
В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
"Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%. Маркетплейсами пользуются более 80 миллионов человек", - отметили в RWB.
Как добавили в компании, во многих странах эффективность жесткого регулирования цен на платформах ставится под сомнение, потому что это ухудшило пользовательский опыт. Ограничение искусственного занижения цен в США, приводят в пример в RWB, имеет аналогию и в российском антимонопольном регулировании – запрет на установление монопольно низких цен.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
14 ноября, 01:34
"Примечательно, что предложение запретить скидки на маркетплейсах направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon и Wildberries, при этом вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован. Внутри своих приложений и экосистем эти банки еще более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок", - отметили в компании.
Там добавили, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража.
В минувший вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума поддерживает маркетплейсы в предоставлении скидок, сообщил источник
Вчера, 19:03
 
ЭкономикаРоссияГерман ГрефВайлдберриз (Wildberries)Сбербанк РоссииАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала