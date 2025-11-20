Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве. Архивное фото

Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве

В Wildberries рассказали, на сколько увеличатся цены из-за запрета скидок

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Запрет скидок на маркетплейсах в России увеличит цены для покупателей на 15-20%, сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек, сообщили РИА Новости а пресс-службе Wildberries & Russ (RWB).

Ранее в ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы, за исключением на социально значимую и собственную продукцию платформ, но при этом скидки не должны зависеть от способа оплаты.

В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

"Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России , для которых товары станут дороже. По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%. Маркетплейсами пользуются более 80 миллионов человек", - отметили в RWB.

Как добавили в компании, во многих странах эффективность жесткого регулирования цен на платформах ставится под сомнение, потому что это ухудшило пользовательский опыт. Ограничение искусственного занижения цен в США , приводят в пример в RWB, имеет аналогию и в российском антимонопольном регулировании – запрет на установление монопольно низких цен.

"Примечательно, что предложение запретить скидки на маркетплейсах направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon Wildberries , при этом вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован. Внутри своих приложений и экосистем эти банки еще более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок", - отметили в компании.

Там добавили, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража.

В минувший вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.