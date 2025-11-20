https://ria.ru/20251120/ledokoly-2056304071.html
Мишустин рассказал о развитии ледокольного флота
Мишустин рассказал о развитии ледокольного флота - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин рассказал о развитии ледокольного флота
Россия укрепляет ледокольный флот для наращивания арктических перевозок, развивает прибрежную инфраструктуру в северных широтах, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2025
