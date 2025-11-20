Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о развитии ледокольного флота - РИА Новости, 20.11.2025
13:58 20.11.2025
Мишустин рассказал о развитии ледокольного флота
Мишустин рассказал о развитии ледокольного флота
Россия укрепляет ледокольный флот для наращивания арктических перевозок, развивает прибрежную инфраструктуру в северных широтах, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2025
россия, мурманск, сабетта, михаил мишустин, балтийский завод, экономика
Россия, Мурманск, Сабетта, Михаил Мишустин, Балтийский завод, Экономика
Мишустин рассказал о развитии ледокольного флота

Мишустин: РФ укрепляет ледокольный флот для наращивания арктических перевозок

© РИА Новости / Александр ГальперинАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия укрепляет ледокольный флот для наращивания арктических перевозок, развивает прибрежную инфраструктуру в северных широтах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для наращивания арктических перевозок мы укрепляем наш ледокольный флот. Буквально во вторник при участии президента, многие видели, на Балтийском заводе состоялась церемония закладки уже седьмого атомохода, который получил имя − "Сталинград", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Он отметил, что продолжается развитие прибрежной инфраструктуры в северных широтах. В частности, портов Мурманск, Сабетта, Диксон, Певек, как и сухопутных подходов к ним.
Форум "Транспорт России" проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.
Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота
